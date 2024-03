Doppio appuntamento ad Arezzo per la Fos Wimore Cvr e l’Arbor Interclays

Per il solito calendario non proprio simpatico, oggi non si giocano partite di Serie B nel reggiano. Riposa l’Ama San Martino di Serie B maschile, in trasferta le quattro formazioni femminili di Serie B1 e B2. Serie B1. Sono due partite tra squadre di valore, quelle che vanno in scena nella 20ª giornata che precede la sosta pasquale. La Giusto Spirito Rubierese (punti 40) gioca a Gossolengo alle 20,30 contro il Miovolley (35). Difficile anche la partita della Tirabassi & Vezzali (30) che alle 20,30 entra in campo a Garlasco contro il Volley 2001 (39).

Serie B2. La rivalità non consiglia loro un solo pullman, ma le reggiane giocano entrambe ad Arezzo. Durissimo l’impegno della Fos Wimore Cvr (28) che alle 17,30 affronta la Ius Pallavolo Arezzo, capolista a quota 42. Anche per l’Arbor Interclays (32) non sarà un passeggiata giocare alle 21 sul parquet della CNC Arezzo (35).

Serie C maschile. I Vigili del Fuoco Marconi (33) sono quarti in classifica, ma a soli due punti dalla vetta, per cui ogni gara può essere decisiva per tornare in vetta: oggi ci sono le possibilità, dalle 21 sul campo della Bluenergy (10). Gara dura per Fabbrico (21) che alle 18 attende Baganzola (34). Partita equilibrata tra Miovolley (25) e Ama San Martino (26), riposa l’Everton.

Serie C femminile. Nel girone A, la partita clou è alla Rinaldini alle 17,30, con l’incontro Everton (33)-Corlo (34). A Sant’Ilario alle 20 si gioca il derby tra la Jovi (19) e l’Energee3 Giovolley, con le locali ampiamente favorite. Nel girone B, la capolista Ama San Martino (48) attende per le 18 la Mondial Quartirolo (40), nella gara che mette di fronte la prima alla terza. A Ravarino, infine, alle 18,30, si gioca Basser (14)-Reggio Revisioni Rubierese (34), in gara assolutamente da vincere. Correttezza. Se sono le squalifiche e le multe a fare notizia, questa volta arriva il "cartellino verde": nell’ultimo turno, infatti, nessuna sanzione del giudice sportivo per le 29 squadre reggiane che prendono parte ai campionati di Serie A2, B, C e D maschili e femminili. Claudio Lavaggi