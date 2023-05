Doppio incontro con un direttore di Milan Academy

Nuovo appuntamento a Casalgrande di ‘Insieme si cresce’, il ciclo di incontri voluto e condotto dall’assessore allo sport di Casalgrande Valeria Amarossi. Oggi sarà ospite il dottor Antonio Corbellini, direttore dell’area ricerca e sviluppo di Milan Academy che parlerà di ‘Tecnica’ in due momenti promossi durante il pomeriggio e la serata. Il primo è in programma allo stadio comunale di Casalgrande dalle 16.30 alle 18.30 per quanto riguarda la parte pratica, mentre dalle 19 alle 21 si svolgerà invece la parte teorica in aula alla sala espositiva Gino Strada.

"E’ motivo di grande soddisfazione personale e professionale – sottolinea l’assessore Amarossi – ospitare nel nostro comune una realtà sportiva di prestigio internazionale.

Ringrazio, a nome di tutta la nostra amministrazione, il direttore Antonio Corbellini nonché tutto lo staff di Milan Academy per averci concesso questa incredibile opportunità".

Per partecipare all’iniziativa è consigliata la prenotazione al numero 0522998567. Ulteriori informazioni anche sul sito internet o pagina Facebook del Comune di Casalgrande.

mat. b.