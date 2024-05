Droga al volante, sette giovani nei guai

Una patente ritirata, 14 grammi di droga sequestrati e otto giovani nei guai. È il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri sulle strade della provincia reggiana nel weekend. In totale sono stati passati al setaccio 90 veicoli e 110 persone. Un conducente è stato sorpreso a guidare ubriaco e gli è stata ritirata la patente. Sette invece sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente e dei documenti di espatrio.

Nel dettaglio si tratta di un 16enne e un 18enne residenti a Scandiano, una 27enne residenti a Reggio, un 20enne di Viano, due 18enni ed un 25 enne residenti in città, tutti trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente dieci grammi di hashish, circa tre grammi di marjuana e un grammo di cocaina); trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico le sette persone verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.