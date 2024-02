Droga nascosta nell’auto e in casa. Arrestato disoccupato di 27 anni

Giovane di Reggio trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana: il 27enne, disoccupato e residente in città, è stato arrestato. Al ragazzo, i carabinieri hanno sequestrato mezzo chilo di marjuana e contanti per circa 5.000 euro. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi. Mercoledì, alle 23.30, durante un posto di controllo lungo la Provinciale 486 R in località Muraglione di Baiso, i carabinieri di Baiso hanno fermato una Seta Ibiza per un controllo. Durante le procedure di identificazione i militari dell’Arma però si sono insospettiti: dall’abitacolo proveniva odore di cannabinoidi e il conducente era parecchio agitato. Hanno quindi deciso di approfondire i controlli, procedendo con un’ispezione del veicolo: sul tappetino del sedile anteriore, lato conducente, è stato trovato uno zaino con dentro una busta in plastica contenente due etti di marijuana, mentre sul vano portaoggetti in prossimità del cambio sono saltati fuori circa 2 grammi di marijuana. Tenuto conto di quanto rinvenuto, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del ragazzo. Qui, all’interno dell’armadio della camera, hanno trovato 300 grammi di marjuana, la droga è stata sequestrata assieme a due bilancini di pellicola per il confezionamento e un contenitore contenente complessivamente 5.000 euro circa, somma ritenuta provento della presunta attività di spaccio. Alla luce dei fatti, ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, il 27enne, è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato, a disposizione della Procura reggiana diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci.