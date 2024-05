Due addetti esperti al servizio breakfast

Si ricercano due addetti/e al servizio breakfast con esperienza di almeno due anni. Le risorse si occuperanno del ricevimento dei clienti in sala colazioni, preparazione e allestimento buffet breakfast, preparazione bevande calde, sbarazzo e pulizia dei tavoli, sala e back office. Indispensabile un’ottima conoscenza della lingua italiana e buona (B2) della lingua inglese. Sono richieste buone competenze digitali. Part-time 30 ore settimanali dalle 6 alle 11. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come da art. 10 del D.lgs. n. 198/2006.

Luogo di lavoro: Reggio. Scadenza: 03/05/24.