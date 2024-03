Due auto distrutte dalle fiamme. L’ombra del dolo per entrambi i casi

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 3 di ieri notte per domare un incendio divampato in un’auto Hyundai Tucson, in sosta davanti al garage dell’abitazione del proprietario, in via Aldo Moro, nella zona di Pieve di Guastalla, quartiere delle Corti. L’auto, di proprietà di un 34enne, era parcheggiata davanti alla palazzina, all’altezza del parco pubblico. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha inviato la squadra del distaccamento di Guastalla. In breve tempo il rogo è stato domato, mettendo l’area in sicurezza. Non risultano altre conseguenze alle vetture in sosta e neppure all’abitazione, anche per la presenza di aiuole che separano le varie auto. L’auto interessata dalle fiamme è andata completamente distrutta. Nella notte è stata recuperata per altri accertamenti: non si esclude l’ipotesi dolosa dell’incendio. I residenti hanno sentito un forte scoppio. E quando si sono affacciati hanno notato i bagliori delle fiamme. Alcuni si sono precipitati fuori per spostare le loro auto. "La squadra del 115 è arrivata in pochi minuti, evitando conseguenze peggiori”, hanno detto i residenti. Arrivati anche i carabinieri del Radiomobile per gli accertamenti, coi vigili del fuoco, per ricostruire l’accaduto.

E ieri mattina un’altra auto a fuoco, a Rosta Nuova, Reggio: anche qui non si esclude l’ipotesi dolosa. È accaduto verso le 8.30 in via Wibicky, al civico 1: una Fiat Panda è stata distrutta dalle fiamme, sono arrivati i cigili del fuoco, la polizia locale e la Scientifica della Questura.