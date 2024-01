Due esilaranti commedie

Doppio appuntamento stasera col teatro dialettale, con divertenti commedie. Alla sala Gemmi, in centro a Cadelbosco Sotto, alle 21 è in programma la commedia "La cambra di Salam" di Paolo Ghidoni, messa in scena dalla compagnia dei Fiaschi di San Giovanni di Novellara, una realtà ormai ben conosciuta nel panorama del teatro dialettale emiliano e non solo. Con la possibilità di cenare all’adiacente ristorante prima dello spettacolo. Mentre al teatro Asioli di Correggio prosegue la rassegna "Il teatro per la solidarietà", organizzata dalla Pro loco, con la compagnia Fnil Bus Theater che presenta "Me marì l’è un ciclo sonè", una commedia in due atti scritta da Damiano Scalabrini, che narra le storie di un appassionato (fin troppo) di ciclismo.

Sipario alle 20,30 con biglietto a 10 euro (ingresso gratuito fino a 14 anni di età).