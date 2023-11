Due incidenti in poche ore

Soccorsi mobilitati sabato sera per due incidenti accaduti nella Bassa. A Campagnola, in via Grande, scontro fortuito tra biciclette, sono rimasti feriti due giovanissimi, entrambi minorenni. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Novellara, che li hanno portati al pronto soccorso dell’ospedale guastallese, con traumi vari ma non in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Guastalla. Quasi allo stesso tempo, l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo è intervenuta in via Cattanea, nei pressi di via Cispadana, per uno scontro tra due vetture. Dopo le prime cure, uno degli automobilisti è stato caricato in ambulanza per essere portato in ospedale. Le sue condizioni non risultano preoccupanti. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.