Due nuove automediche donate alla Croce Rossa

Inaugurazione di due nuove automediche per i servizi di emergenza-urgenza e infermieristico ieri mattina all’ospedale di Montecchio. I mezzi serviranno tutto il territorio, dalla Val d’Enza al basso Appennino reggiano, e sono stati donati dal Rotary Club Terra di Matilde e da alcune imprese del territorio. Il tutto mentre crescono le polemiche e la preoccupazione dei cittadini sull’ipotesi che la Regione intenda accorpare la dotazione di auto mediche di Guastalla-Correggio e Scandiano-Montecchio, collocando queste ultime a Puianello; una ipotesi che nelle scorse ore ha fatto anche scattare l’altolà anche di Cgil, Cisl e Uil, che affermano: "Siamo contrari a qualsiasi riorganizzazione che vada a restringere l’offerta di un servizio determinante per la salute dei cittadini e per la qualità della vita di tutti".

La donazione del Rotary Terra di Matilde va proprio in senso contrario. Infatti il Club, "rispondendo con entusiasmo alla chiamata del comitato di Cavriago della Croce Rossa, è stato promotore della raccolta fondi per il loro acquisto". I mezzi saranno operativi da giugno e fino al 2030, con partenza proprio dall’ospedale Franchini.

"Oggi vogliamo testimoniare che le organizzazioni no-profit, come il Rotary International, possono contribuire al miglioramento dei servizi per la salute dei cittadini – ha detto Cristina Carbognani, presidente del Terra di Matilde -. È importante per noi consolidare la vicinanza ai Comuni delle terre matildiche, all’Ausl di Reggio e alle associazioni del soccorso sanitario che hanno la responsabilità dell’organizzazione e della qualità dei servizi erogati. Questo progetto di raccolta fondi, il più importante nella storia del nostro Club, è stato realizzato grazie al contributo fondamentale dei donatori che ringraziamo di cuore per la collaborazione e la grande generosità".

Carbognani ha dunque espresso gratitudine ad Agrostar Srl di Cavriago, Project Group Srl di San Polo, Dalter Food Group Spa di Sant’Ilario e Clevertech Group Spa di Cadelbosco Sotto. L’iniziativa benefica si inserisce nel progetto strategico "Appennino sicuro" del Club Terra di Matilde che, attraverso azioni di sostegno, service, eventi informativi ed educativi, contribuisce alla sicurezza dei cittadini che vivono o frequentano il territorio pedecollinare e montano.

Francesca Chilloni