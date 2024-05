Due weekend tutti da cantare. Al via ’Piazza Vittoria Live’

Sei giorni di musica – da domani e al 2 giugno e dal 14 al 16 giugno – con 34 fra band e artisti solisti reggiani: è la seconda edizione di Piazza Vittoria Live, nell’ambito del programma primaverile-estivo ‘Insieme batte forte il cuore della città’ nel centro storico di Reggio.

La kermesse si aprirà ogni giorno alle 19 per concludersi entro le 23,30. Le esibizioni, della durata di circa mezz’ora, potranno presentare un repertorio sia autoriale, sia di cover.

Ospite speciale del primo weekend di Piazza Vittoria Live è il musicista Little Taver con i suoi Crazy Alligators accompagnati da Ape Regina Drag Queen che, domenica 2 giugno alle 21.30, proporranno un sound intramontabile tra Elvis e Buscaglione, passando per il primissimo R&B italiano anni Cinquanta (Celentano, Carosone, Ghigo, Little Tony). In più, uno show speciale con la partecipazione di Ape Regina Drag Queen.

Nel corso del secondo weekend, venerdì 14 giugno, dalle 21.30, in occasione della ’Giornata Mondiale del Rifugiato’, (evento realizzato dal Sai – Sistema di accoglienza e integrazione del Comune, gestito dalla coop Dimora d’Abramo), salirà sul palco il gruppo dei Modena City Ramblers e, tra gli altri, i reggiani Sickteens divenuti noti col la loro fortunata partecipazione a X-Factor.

Ma ecco il programma completo.

Domani, ore 19, Elisa Sandrolini, cantautrice laureata in canto lirico; alle 19,35 la band Libertà Ritrovata (pop, elettronica, hip-hop e soft-metal); alle 20,10 i Moai, che in marzo hanno pubblicato il primo album “52nd Healthy Road”; alle 20,45 la band reggiana Morte ai miracoli (grunge e metal); alle 21,35 il trio The garage (Davide Santini, Alberto Gozzi e Leonardo Setti, rock, reggae, funky, pop e prog); alle 22 i Neorema (sound originale con testi in italiano); alle 22,35 i Gummy Venus.

Sabato si ricomincia alle 19 con Chiara Pancani, voce e chitarra; alle 19.35 Plastic Hart, band di progressive rock; alle 20.10 B.a.m.b.i., progetto solista di Marco Santarello; alle 20,45 gli Stereofase, quartetto reggiano di indie-rock; alle 21,25 il trio Growing Flow; alle 22 i Consequence, progetto rock di musica inedita; alle 22.35 i Vencury (Alessandro B. Branca e Jacopo Bassi, nati nel 2005, che raccontano l’esperienza di crescita con sonorità rock anni Ottanta e linfluenze daft punk)

Domenica, alle 19, Oltre l’abisso (opera rock inedita basata sul libro di Elisabetta Tagliati, con 25 canzoni in italiano, musiche di Perry Magnani e testi di Elisabetta Tagliati); alle 19.35 Mr Beard, band rock-blues anni Settanta ispirata a Cream e Jimi Hendrix Experience, autrice di singoli e di un album su Spotify; alle 20,10 Reventlove & The Spacers, alternative rock, autori di 4 singoli (nel 2024 uscirà l’album “Open Space”); alle 20.45 i 44 Blues (nel 2014 hanno registrato il loro secondo album in italiano e dialetto, arrivando in finale al Pistoia Blues Festival); alle 21,25 chiudono Little Taver & His Crazy Alligators ft Ape Regina Drag Queen.

Il secondo weekend (14/16 giugno) vedrà protagonisti Den, Blu di Prussia, i Modena City Ramblers, gli Stonale, i Wellow, Manleva Band, Shake a leg, i Martin Landau, i Fruit Machine, i Cloudy Bay, Giulia Bignardi, La tempesta gentile, i Mango street, gli Zero522, i Funk a Delhi, i Sickteens (reduci dai successi di X Factor) e gli Hakuna Matata.