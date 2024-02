Duemila scout invadono la città. Incontri su migranti e ambiente

Quasi duemila scout, da tutta la provincia reggiana, oggi invadono la città con tante iniziative per festeggiare il World Thinking Day. Insieme tutto lo scoutismo reggiano (Agesci e Cngei) riunito in occasione della Giornata Mondiale del Pensiero (che esattamente cade il 22 febbraio, giorno della nascita di lord Baden-Powell, fondatore insieme alla moglie Olave del movimento scoutista). Una giornata che quest’anno porta con sé altre ricorrenze importanti: i 100 anni dello scoutismo cattolico nella provincia di Reggio e l’istituzione dell’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), 50 anni fa, dalla fusione dell’Agi (Associazione Guide Italiane) e dell’Asci (Associazione Scout Cattolici Italiani). "Perché lo scoutismo è una proposta educativa ancora accattivante e significativa oggi, capace di richiamare a sé tanti giovani? Perché si basa sul valore educativo dell’esperienza. – dice Elisabetta Fraracci, componente del comitato di zona Agesci. – I valori che l’educazione scout propone e testimonia attraverso i propri educatori, sono la condivisione, la conoscenza, la scoperta, la competenza, la responsabilità, l’educazione del buon cittadino, la capacità e l’importanza del pensiero critico per arrivare a compiere scelte responsabili e consapevoli. E ancora: il rispetto dell’ambiente, la cittadinanza attiva. Il tutto attraverso il gioco, l’avventura, l’essenzialità, la strada, in una dimensione comunitaria".

La giornata ha inizio alle 8,30 con ritrovo in piazza Prampolini. Dopo la messa celebrata dal vescovo Giacomo Morandi, alle 8,45 in Duomo, aprono l’incontro i responsabili di zona Agesci e Cngei. Presenti alla cerimonia anche il sindaco Luca Vecchi, l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni e il presidente della Provincia Giorgio Zanni. Poi lupetti e coccinelle (da 7 a 10 anni) si spostano al Parco del Popolo, con attività all’insegna dei valori dell’amicizia e della conoscenza reciproca. Mentre esploratori e guide (ragazzi dai 11 ai 15 anni) - divisi in 21 reparti di formazioni, di cui 7 in piazza Martiri del 7 luglio, 7 in piazza San Prospero e 7 in piazza Fontanesi - sviluppano attività attorno all’articolo della legge scout sull’amore e il rispetto verso la natura. I ragazzi dai 16 ai 21 anni (rover e scolte) incontrano invece, in via Mazzacurati, Nilde Marchesini per parlare di accoglienza dei migranti. È inoltre in programma un torneo di calcetto con gli ospiti della struttura di accoglienza. Nella parrocchia a San Pietro gli scout si confrontano con un’operatrice di Mediterranea in materia di pace e accoglienza. Al convento dei Frati Cappuccini l’incaricata del settore Agesci Giustizia Pace Non Violenza, Alessandra Cetro, affronta il tema della gestione del conflitto. E Sara Roversi, nella sede di Mondoinsieme, si occupa di alimentazione sostenibile e giustizia climatica. Infine, in Sala del Tricolore i ragazzi incontrano Matteo Iori, presidente del Consiglio comunale-. Alle 15 ritrovo in piazza della Vittoria per un grande cerchio di chiusura e alle 16 momento finale con il rinnovo delle promesse.

Stella Bonfrisco