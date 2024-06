È morto don Guglielmo Fornaciari. Era stato insegnante di storia

Lutto nella chiesa reggiana guastallese per la scomparsa di don Guglielmo Fornaciari, 89 anni, avvenuta ieri mattina all’Hospice di Guastalla, dove era ricoverato. Era stato insegnante di filosofia e storia e collaboratore pastorale di Luzzara per oltre sessant’anni. Lascia i fratelli Elde e Gabriele. Originario di Campagnola, si era poi trasferito a San Giovanni di Novellara. Dopo il seminario a Guastalla, era stato ordinato sacerdote nel 1958. Fu attivo a Novellara e Boretto. Poi il trasferimento a Luzzara, oltre che insegnante anche in istituti come l’Ariosto e il Moro a Reggio, al Corso di Correggio, al liceo Passerini di Guastalla. Abitava alla canonica del Conventino di Luzzara. Don Mario Pini, suo compagno di seminario, lo ricorda come "un sacerdote timido e coraggioso, affettuoso e tenace". Era stato pure cappellano alla casa di riposo luzzarese. Il funerale è fissato per oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa del Conventino di Luzzara, alla presenza dell’arcivescovo Giacomo Morandi. Dopo la messa il feretro sarà poi trasferito al cimitero a San Giovanni della Fossa di Novellara.