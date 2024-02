È morto il maestro Giuseppe Montanari. Ha insegnato a generazioni di alunni

È morto Giuseppe Montanari, storico collaboratore del Carlino, maestro elementare e figura storica di Arceto, paese dove è nato e vissuto per tutta la vita. Per i suoi compaesani era ’Rossano’.

Aveva 81 anni ed è morto ieri pomeriggio all’ospedale Santa Maria Nuova.

Persona mite, di grandi valori umani, Montanari era anche un grande appassionato di calcio: oltre a fare il dirigente dell’Arcetana, per oltre 25 anni ha scritto su queste colonne di calcio dilettanti, torneo della Montagna e Reggiana. Oltre a raccontare le vicende del suo paese sempre con grande tatto e umanità, ’Rossano’ era la memoria storica di Arceto.

Era stato anche per tantissimi anni il segretario della locale società calcistica.

Era anche stato uno storico collaboratore del ’Campanone’, noto giornale trimestrale di Scandiano.

Commovente l’addio di Luca, uno dei due figli (l’altro è Alberto), giornalista di Telereggio, postato ieri in tarda serata sui social: "Ciao papà. Grazie di tutto e per tutto - le parole di Luca - Sei stato un esempio e una colonna. Io e Alberto siamo stati fortunati ad avere un papà come te. Hai onorato la vita e hai lottato fino all’ultimo. Ora hai smesso di soffrire. La vita da e la vita toglie, senza alcuna logica. Sii sereno. Ci occuperemo noi della mamma. Un abbraccio grande. Ti voglio bene e scusami se non ho mai saputo esprimerti veramente l’amore che provavo per te. Buon viaggio".

Giuseppe Montanari lascia nel dolore anche la moglie Laura Piccinini.

I funerali non sono ancora stati fissati.