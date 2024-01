Eccellenza, una giornata a Gianferrari e Bassoli. Prima categoria, Galloni squalificato fino al 31 gennaio

Le decisioni del giudice sportivo regionale.

In Eccellenza una giornata a Gianferrari (Brescello Piccardo) e Bassoli (Montecchio). In Promozione un turno a Rocchi (Boretto) scontato ieri nel recupero perso con la Riese e Mauro Piermattei (Vezzano). Per la Coppa Emilia di Prima categoria squalificato fino al 31 gennaio il dirigente Daniele Galloni (Povigliese) per aver rivolto frase ingiuriosa ad un avversario. Una gara a Chierici e Pagano (Quattro Castella). Alcune variazioni relative a gare in programma domenica, in previsione anche del maltempo: Cavezzo-Vezzano è stata spostata sul sintetico di San Felice, mentre il derby Reggiolo-Povigliese andrà in scena al "Pertini" anziché al "Rinaldi" di Reggiolo.