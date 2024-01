"Ecco i diversi modi di vivere il giardino’. Alla Panizzi gli eventi del Garden Club

Tornano con il nuovo anno gli appuntamenti del Garden Club ad animare la sala degli Artisti della biblioteca Panizzi. Si riparte domani alle 17 con un incontro dal titolo ‘Diversi modi di progettare e vivere il giardino’, che avrà ospite la paesaggista reggiana di fama internazionale Silvia Ghirelli, da oltre 30 anni progettista di parchi, giardini pubblici e privati e di architettura del paesaggio, coniugando questa passione a esperienze di sceneggiature cinematografiche e fotografia. Ospite di frequente nelle più importanti rassegne di giardini, i suoi lavori sono stati inseriti nel libro ‘Donne di fiori’ (edito da Electa), che raccoglie le esperienze di alcune tra le migliori paesaggiste italiane. Socia Aiapp/Ifla (Associazione italiana architettura del Paesaggio), va molto fiera della sua ricca biblioteca: una raccolta di oltre 6000 volumi dedicati al giardino. Ghirelli si inserisce in un ciclo di incontri che ha lo scopo di diffondere la conoscenza del verde e dell’ambiente in cui siamo immersi, dedicato a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della natura, del giardinaggio e della biodiversità. Gli appuntamenti proseguiranno fino a primavera. Mercoledì 7 febbraio è in programma ‘Il giardino come ecosistema complesso’, con Villiam Morelli, a cui seguirà mercoledì 28 febbraio ‘Il giardino delle api’ con Claudia Zanfi.

Lara Maria Ferrari