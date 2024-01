Ecco i nomi degli agenti che si sono distinti durante l’orario di lavoro e fuori servizio

Il comandate Poma ha citato gli operatori che nel 2023 si sono distinti: Luciano Ruscelli e Stefania Lettini per aver impedito a una persona di ingerire farmaci dannosa. Carmine Specchiulli per aver soccorso fuori servizio una persona con l’auto in panne. Serafino Pellerito e Salvatore Sciarpa per aver spento un principio d’incendio al parco delle Paulonie e bloccato il piromane. Nello Monelli e Mariarita Taddei per aver organizzato in modo esemplare il servizio durante la partita Spezia-Hellas Verona. Giuseppe Gallingani e Daniele Gardella per aver bloccato una persona intenta a introdursi in abitazioni. Adriana Aleo per essere intervenuta fuori servizio nei pressi di un bancomat e aver interrotto una rapina. Antonio Pugliano e Norma Daniela Marruffi per aver rintracciato un motociclo fuggito dopo un incidente. Giammarco Sanna per aver soccorso e accompagnato a casa una persona in difficoltà. Silvio Cameriero e Massimiliano Candeloro Calandrini per aver scoperto un’organizzazione dedita alla corruzione e vendita di residenze false. Alex Bulgarelli per la collaborazione con la Polizia Stradale nell’individuare un veicolo fuggito dopo un incidente.