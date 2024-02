Ecco il Laboratorio Armonia: "Un riferimento per il territorio"

Il maltempo non ha fermato la curiosità di tanti cittadini che hanno voluto partecipare ieri all’inaugurazione del nuovo Laboratorio Armonia, un centro sociale polifunzionale realizzato in collaborazione tra coop Andria, coop sociale Accento e Comune di Novellara. Lo spazio è destinato a diventare punto di riferimento per attività sociali, di aggregazione giovanile e culturali di tutto il territorio. Oltre a ospitare servizi ed eventi comunali collegati a questi obiettivi, sarà un luogo fruibile da associazioni e privati. "Un ringraziamento alle autorità, agli organizzatori, al personale incaricato dell’allestimento, alle associazioni e ai volontari che hanno collaborato alla riuscita di questa giornata", ha detto il sindaco Elena Carletti. Il maltempo ha però fatto rinviare le attività che erano previste nel pomeriggio. Il Laboratorio è stato realizzato in via Nilde Iotti. L’intervento – finanziato dal progetto regionale di programma Housing sociale 2019 – nasce come luogo di "co-housing", modello abitativo che prevede la condivisione di spazi e la nascita di servizi comuni. "Diversi e partecipati incontri nei quali abbiamo ragionato insieme su come trasformare il Laboratorio in un attivatore sociale di forme di collaborazione e interazione che esaltino le potenzialità del quartiere e anche del Parco Augusto, mettendo in rete opportunità nuove e già esistenti", aggiunge il sindaco.

a. le.