Ecco il presepe a grandezza naturale

Un appuntamento che si ripete da oltre trent’anni, nelle campagne di Rio Saliceto, con il presepe all’aperto a San Lodovico, sulla strada per Correggio, dove una stella cometa illuminata indica il punto esatto dove poter sostare.

In questi giorni, poi, sono comparsi anche i Re Magi nella grande scena della Natività, che con musica e parole cerca di spiegare anche alcuni passi del Vangelo. L’iniziativa è della famiglia di Arnaldo Mussini, che ogni anno crea un presepe a grandezza naturale, con statue e con effetti luminosi. La creazione in campagna può essere visitata sempre, notte e giorno, in orario continuato.

E anche in questa edizione è allestita la rassegna dei presepi, con numerose creazioni che sono state realizzate dagli appassionati della zona, sempre con ingresso libero a tutti. Una iniziativa molto apprezzata, che coinvolge la famiglia Mussini ma anche un gruppo di volontari che sono impegnati nel realizzare questo progetto.