Ecco la nuova scuola di Canolo: incontro tra Comune e cittadini

Un incontro tra Comune di Correggio e cittadini è fissato per oggi alle 18.30 alla polisportiva La Canolese per illustrare il progetto della futura nuova scuola di Canolo. Il sindaco Fabio Testi e l’assessore Gabriele Tesauri sono attesi all’appuntamento per illustrare i dettagli del passaggio tra la vecchia scuola e quella nuova. Dal prossimo giugno, appena sarà chiuso l’anno scolastico, è previsto l’avvio del cantiere per la costruzione della nuova scuola elementare a Canolo, intitolata a "Don Pasquino Borghi". Durante il periodo di apertura del cantiere, la continuità dell’istruzione verrà garantita grazie a un accordo raggiunto con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Correggio 1 e 2. Gli alunni di Canolo si sposteranno temporaneamente nella sede alla scuola primaria San Francesco. L’incontro di oggi serve proprio per discutere dei dettagli di questa transizione. L’intervento prevede un costo di quasi due milioni e mezzo di euro, di cui 1,8 milioni provenienti da fondi del Pnrr, trecentomila euro dal Conto termico (Gse), mentre i rimanenti 350 ila euro saranno coperti dal bilancio comunale.

Anche le famiglie sono chiamate a esprimere pareri e consigli per limitare al massimo il disagio dovuto al trasferimento degli alunni in attesa del completamento della nuova scuola.