Ecco la sede della polizia locale e provinciale

Il comando integrato della Polizia locale e provinciale ha una sua nuova sede a Castelnovo Monti, inaugurata ieri mattina alla presenza di numerose autorità tra cui il prefetto di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, il questore Giuseppe Maggese, l’assessore regionale Alessio Mammi e i rappresentanti di carabinieri, Guardia di Finanza, polizia di Stato, vigili del Fuoco e Protezione civile, oltre a tanti colleghi delle Polizie locali della provincia e sindaci dell’Unione. Proprio nel giorno della ricorrenza di San Sebastiano, patrono degli agenti di Polizia locale, Castelnovo Monti e la montagna hanno salutato l’inaugurazione della nuova sede del comando integrato della Polizia locale dell’Unione Appennino e della Polizia provinciale, in via Dante Alighieri nel centro del paese. L’inaugurazione si è svolta in sede, dopo la messa di San Sebastiano celebrata dal parroco don Giovanni Ruozi nella chiesa della Resurrezione. Mentre a seguire, per gli interventi istituzionali, tutti i partecipanti all’evento si sono trasferiti nella sede municipale di Castelnovo Monti per dare seguito alla cerimonia dell’inaugurazione. Non si tratta di una semplice nuova collocazione, come ha spiegato il presidente dell’Unione Montana e consigliere delegato Polizia provinciale e provincia di Reggio Emilia, Elio Ivo Sassi. "Siamo i primi in tutta l’Emilia-Romagna a realizzare una sede unita tra la Polizia locale e la Polizia provinciale – ha spiegato Sassi –. Un progetto che ha richiesto un coordinamento importante, che va oltre un semplice servizio associato che rappresenta l’obiettivo abituale delle Unioni Comuni. Oggi abbattiamo degli steccati, nella direzione di essere più vicini ai bisogni della comunità e dei singoli cittadini. Mettere insieme questi due corpi nella medesima sede operativa significa avere un presidio più attento su un territorio ampio, articolato e complesso, sulle specifiche competenze che li contraddistinguono". Il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, ha affermato a sua volta che "l’Unione dei Comuni dell’Appennino evidenzia la propria capacità di costruire servizi associati di grande importanza e utilità. L’istituzione della Polizia locale dell’Unione ha portato a un deciso miglioramento nella capacità di essere presenti in tutte le località della montagna, già questo è un passo importante". Il prefetto Cocciufa: "Mettere insieme le risorse disponibili è la prima e più intelligente risposta". L’assessore Mammi ha rimarcato le azioni della Regione a sostegno delle Polizie locali: "Abbiamo investito in tecnologia e formazione, negli ultimi anni sono entrati in organico 400 nuovi agenti". Il comandante della Polizia locale Flaminio Reggiani ha espresso soddisfazione per la nuova struttura, così pure il comandante della Polizia provinciale Lorenzo Ferrari.

Settimo Baisi