Ecco le istruzioni in pillole. Parcheggi e treni speciali

Ecco una miniguida essenziale per vivere il concerto più atteso dell’anno. Apertura porte alle 12, opening act della serata alle 19.05 con i Pretty Reckless e ingresso degli Ac/Dc sul palcoscenico previsto alle 20.45.

Sappiamo che evento nell’evento, per concerti di questa portata, è l’attesa stessa. Perciò, per rendere più piacevole il conto delle ore che precedono l’inizio della performance dei propri idoli, nel contesto delle ex Officine Reggiane, in piazzale Europa, vicino al sottopassaggio che collega il centro città con il tragitto che porta all’Arena, costeggiando la stazione FS di Reggio, sarà allestito il Villaggio Le Reggiane, un’area attrezzata con una selezione di food truck, sostenuta da Streeat Food Truck Festival, con musica a cura di Virgin Radio, servizi igienici e un truck speciale degli Ac/Dc che vende merchandising ufficiale esclusivo, non disponibile altrove.

Il Villaggio Le Reggiane sarà attivo nelle giornate di venerdì (24 maggio) dalle 18 all’una di notte e sabato (25 maggio) dalle 9.30 alle 2.30.

È inoltre disponibile negli store digitali Barley Arts x Ac/Dc una App gratuita per iOS e Android con tutte le informazioni utili per vivere al meglio il concerto.

Per chi preferisce raggiungere l’arena in automobile, è possibile prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito ‘Park For Fun’. Durante la giornata di sabato 25 maggio si potrà cercare tramite Waze o Google Maps il proprio parcheggio e ottenere comodamente tutte le indicazioni direttamente sulla App. Su Park For Fun è possibile riservare anche posti tenda.

Cinque, invece, i treni speciali che viaggeranno nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio dalla stazione Fs Reggio (con ingresso su piazzale Europa) per riportare a casa i fan: Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia (00:30) a Roma Termini (05:06); Frecciarossa 99148 da Reggio (00:35) a Torino Porta Nuova (02:45); Tper 94455 da Reggio (01:00) a Bologna Centrale (01:35); Tper 94470 da Reggio (01:30) a Milano Centrale (03:10); Tper 94463 da Reggio (02:30) a Bologna Centrale (03:05). I biglietti per i treni Tper sono in vendita sul sito Bus For Fun. Alla stazione Fs Reggio Emilia (ingresso su piazzale Europa) e al Villaggio Le Reggiane, il team di Bus For Fun distribuirà braccialetti identificativi destinati unicamente a chi utilizzerà i treni regionali Tper, in modo da velocizzare il transito verso i binari. La stazione AV Mediopadana sarà chiusa la sera del concerto.

Lara Maria Ferrari