Ecco tutte le combinazioni. Biancorossi al 5° o al 6° posto

Conquistati i playoff, l’Unahotels attende solo di sapere quale sarà la sua esatta posizione nella griglia di partenza della lotta scudetto. Per effetto dei risultati del recente turno (vittoria biancorossa e clamorosa, per il punteggio, debacle casalinga di Trento nello scontro diretto con Pistoia, sconfitta casalinga di Tortona) capitan Vitali e compagni potranno concludere quinti o sesti, mentre è scongiurata l’ipotesi di finire al 7° posto. La giornata conclusiva della regular-season (domenica prossima, orario di inizio fissato per tutti alle 18.15) vedrà la truppa di Priftis di scena a Sassari, contro una Dinamo che non ha più nulla da chiedere: salva ma senza più velleità di playoff.

Con Reggio sono Trento e Pistoia a giocarsi quinta e sesta posizione. Gli atesini, che proprio ieri hanno ufficilaizzato l’ingaggio di Hommes (che si era allenato con l’Unahotels) saranno di scena a Bologna, nella tana della Virtus che deve vincere per essere sicura del primo posto in classifica (che vale il vantaggio del fattore campo per tutta la durata dei playoff) mentre i toscani se la vedranno sul loro parquet con Varese la quale, analogamente a Sassari, non ha più alcun obiettivo da giocarsi.

L’Unahotels, a quota 32 punti in classifica, se batte i sardi è quinta senza se e senza ma. In caso di sconfitta ha due possibilità su quattro di concludere comunque al quinto gradino della graduatoria. Questo accadrebbe in caso di sconfitta di Trento e Pistoia, ma pure nel caso di battuta d’arresto della sola Dolomiti Energia. Se l’Estra battesse Varese infatti, aggancerebbe Reggio, ma la differenza canestri nello scontro diretto premierebbe quest’ultima. Qualora invece sia Trento che Pistoia vincessero le rispettive sfide, e l’Unahotels perdesse a Sassari, la classifica vedrebbe le tre squadre appaiate a 32 punti, con la classifica avulsa a regalare il quinto posto a Pistoia, il sesto ai biancorossi e il settimo alla Dolomiti Energia. Nell’ipotesi, infine, che Vitali e compagni cadano a Sassari, i pistoiesi cedessero in casa a Varese (improbabile, detta come va detta) e Trento espugnasse la Segafredo Arena: Reggio chiuderebbe sesta perché in svantaggio nella differenza canestri con i trentini.

