Edificio per il ricovero mezzi: scontro politico a Suzzara

È scontro nel panorama politico di Suzzara di Mantova per la decisione della giunta municipale di destinare a ricovero mezzi per la Protezione civile un edificio che si trova per metà in territorio di Luzzara. Secondo la Lega del Comune lombardo, ci sarebbero questioni catastali che non permetterebbero l’operazione. Il consigliere leghista suzzarese, Guido Andrea Zanini, accusa l’amministrazione pubblica di pressappochismo: "Una porzione dell’immobile in questione è interessata dalla presenza di cantiere edile, che al momento della mia richiesta, non era delimitato ed era privo dell’obbligatorio cartello di cantiere, dove risultavano in corso di esecuzione lavori sia esterni che interni al fabbricato. Per legge, la presenza di un cantiere edile senza cartello va segnalata all’autorità giudiziaria. Ma a ciò si aggiunga che la porzione suzzarese dell’immobile è stata oggetto di aggiornamento catastale in tempi recenti, col risultato che la particella che il Comune intende acquisire è stata soppressa". Ma il Comune di Suzzara prosegue l’iter, approvando l’acquisto dell’edificio per la Protezione civile, con un investimento di 200mila euro, tra le polemiche delle opposizioni.