Elezioni Di Maio, Nardi e Castellani. Ecco le liste di supporto ai candidati

di Paolo Guidotti

A Barberino di Mugello la partita è a tre: sinistra, centrosinistra, centrodestra. Partita tutta al femminile visto che le candidate sindaco sono Paola Nardi per la sinistra, Sara Di Maio per il centrosinistra, e Silvia Castellani candidata di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

SARA DI MAIO

Di Maio, vicesindaco uscente, è data per favorita. E ha messo insieme una lista assai rinnovata. Due soli i consiglieri uscenti ricandidati, Simone Di Bua Giancarro, 42 anni, e Gianfranco Martelli, 71 anni. Poi numerosi giovani, Nicola D’Amato, 19 anni e Martina Nardi, 28 anni, Alice Oreti, 23 anni, e Riccardo Farnetani, 24 anni, Anna Pau, 30 anni, Glovi Gjekaj, 26 anni, rappresentante dell’ampia comunità albanese di Barberino, Margherita Piva, 27 anni, Alessia Tagliaferri, 27 anni. Capolista è Leonardo Betti, poi Alice Luchi e Paolo Borsotti, Alessia Magaldi, Jacopo Romagnoli e Federica Vannetti.

PAOLA NARDI

Passaggio del testimone tra Nardi ed Enrico Carpini, che per due volte è stato candidato sindaco e che negli ultimi cinque anni ha guidato il gruppo di opposizione di sinistra di "Ora! Barberino". Carpini, 39 anni, adesso si candida a consigliere ed è capolista. Lo segue Giulio Cecchi, di Galliano, segretario di Rifondazione Comunista, 23 anni. In lista troviamo poi Silvia Chiarelli, 59 anni, Cinzia Corongiu, 53 anni, Valerio Della Rocca, 59 anni, Camillo Di Marzio, 77 anni. E ancora, Florina Mihaela Mormeci, 37 anni, Daniel Mugnai, 38 anni, Andrea Piovanelli, 45 anni, Alessandro Poggiali, 55 anni, Nadia Pugi, 52 anni. Infine Giuseppe Raso e Samira Shabana, entrambi ventottenni, Debora Tartoni, 39 anni e Carlo Ulivi, 66 anni. Figure in gran parte nuove all’impegno politico.

SILVIA CASTELLANI

La lista del centrodestra è decisamente a trazione Fratelli d’Italia. Quasi tutti i candidati, compresa la candidata sindaco, sono infatti iscritti o simpatizzanti del partito della Meloni. Anche se Castellani ha di recente militato in Azione, per poi entrare nel gruppo dei "moderati" all’interno di FdI. Per capolista è stata scelta Maria Gaetano, 46 anni, consigliere comunale uscente, ex-Lega, ma ora anche lei vicina a Fratelli d’Italia. Segue l’avvocato Claudio Bentivegna, 45 anni, che di Fratelli d’Italia barberinese è coordinatore. In quota Fratelli d’Italia sono anche Claudia Barsi, 45 anni, Susanna Agazzani, 58 anni, Spartaco Arrighetti, 63 anni, Matteo Chelli, 25 anni, già consigliere di quartiere al comune di Firenze e ora candidato anche per il Comune di Firenze con Schmidt. Ancora, Maria Luisa Dipalo, 51 anni, Filippo Mancuso, 47 anni, di Galliano, Federico Pericoli, fiorentino, 62 anni, Francesca Runfola, 55 anni di Scarperia e San Piero e Giuseppe Valerio, 42 anni di Figline. In quota Forza Italia è invece l’insegnante barberinese Alberto Lopez, 54 anni, mentre la Lega ha indicato Paola Floris, 43 anni. Completano la lista del centrodestra Luca Radice, 42 anni, liberale, Massimiliano Boi, 45 anni, e Domenico Lomonaco, 53 anni.