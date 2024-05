Elezioni, ecco i 16 candidati con Ferrari

Sedici persone pronte ad impegnarsi unite per il futuro del loro territorio: sono quelle che compongono la lista di ’Insieme per Castelnovo’, la squadra che affiancherà il candidato sindaco Emanuele Ferrari nelle prossime elezioni comunali. La presentazione della compagine, con l’ufficializzazione dei sedici nomi, è stata fatta martedì 30 aprile in un momento pubblico segnato da grandissima affluenza, nella sala del consiglio comunale del municipio di Castelnovo Monti. Presente anche il segretario provinciale del Pd Massimo Gazza. La lista è composta da: Patrizia Agnesini, Carlo Boni, Tiziana Bizzarri, Alberto Guidetti, Valentina Cavecchi, Gianni Leurini, Silvia Dalla Porta, Luca Maioli, Tiziana Lanzi, Thomas Predieri, Lucia Manfredi, Claudia Martinelli, Paolo Giorgio Severi, Erica Spadaccini, Daniele Valentini e Giorgia Zanetti.

Insieme per Castelnovo è una lista civica sostenuta da tutte le forze del centro-sinistra, Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana, più Europa Verde-Verdi, Azione, Possibile, a cui da subito si è unito anche il Movimento 5 Stelle.