Elezioni sindacali Walvoil, tripla vittoria della Uilm

Tripla vittoria della Uilm nelle elezioni Rsu nei tre stabilimenti reggiani della Walvoil, azienda leader del settore oleodinamico, che si sono svolte lunedì e martedì scorso. La partecipazione al voto è stata molto alta ed ha coinvolto 867 lavoratori. Al termine dello spoglio elettorale la Uilm si conferma prima organizzazione vincendo le elezioni in tutti gli stabilimenti ottenendo complessivamente 484 voti ed eleggendo 9 Rsu su 15. "Si tratta di un risultato veramente importante sotto tanti punti di vista – commenta Scialla Jacopo, segretario generale dei metalmeccanici della Uil – in primis perché veniamo da anni complicati, la gestione della pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina, un’inflazione senza precedenti e in ultimo il contratto aziendale Walvoil siglato a maggio 2023, sono tutti temi che hanno messo a dura prova organizzazioni sindacali e delegati. Ci siamo presentati con 16 candidati composti da ragazzi e ragazze molti dei quali alla prima esperienza elettorale il chè per noi è motivo di orgoglio in quanto avvicinare i giovani al modo sindacale non è scontato, inoltre incrementiamo di quasi cento voti il risultato delle ultime elezioni in azienda. Stare al fianco dei lavoratori in modo coerente e determinato stando lontani dalle “logiche di partito” sta pagando".