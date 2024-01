Emak fa spesa in Lombardia. Acquisito l’80% del gruppo Pnr

Nuove acquisizioni per il gruppo Emak con quartier generale a Bagnolo. La controllata Tecomec ha concluso l’acquisto del gruppo Pnr, con sede principale a Voghera di Pavia, composto da quattro società in Europa e una negli Usa, con 120 dipendenti, attivo nel settore dei componenti per il lavaggio industriale con applicazioni nell’industria metallurgica, cartaria, chimica, farmaceutica ed alimentare.

Un gruppo con un fatturato consolidato 2023 di oltre 15 milioni di euro e una posizione finanziaria netta negativa di circa 600 mila euro. L’operazione, del valore di 15 milioni di euro, prevede l’acquisto immediato del 79,995% dall’azionista di maggioranza e un’opzione call della durata di 12 mesi in favore di Tecomec Srl per le restanti quote di proprietà del socio di minoranza.

"L’acquisizione di Prn – spiega Luigi Bartoli, ceo del gruppo Emak – consentirà l’ampliamento della gamma prodotti offerta alla clientela e l’accesso a nuovi settori sinergici con le attuali aree di business del segmento Componenti e Accessori. Questa operazione conferma la strategia di crescita per linee esterne del Gruppo in settori ad alto potenziale di sviluppo e coerenti con le proprie attività".

Tecomec è un gruppo industriale con più di 35 anni di esperienza, oltre 3000 clienti in tutto il mondo e rappresenta uno dei più importanti centri globali di produzione di componenti e accessori destinati ai settori forestale, giardinaggio, agricoltura e lavaggio.

Nell’ampia gamma di prodotti, emergono soluzioni complete come: affilatrici per catene, testine per decespugliatori, sistemi di navigazione, gruppi di comando, idropistole e valvole.