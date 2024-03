Energia, lezioni di sostenibilità. Immergas in scuole e atenei

"Energie per la scuola, produrre meglio, consumare meno", i primi 10 anni del progetto di Immergas. Il ciclo di incontri didattici per le scuole focalizzati sul risparmio energetico lanciato in occasione del cinquantesimo (2014) si apre a nuove collaborazioni: centinaia di lezioni sulla sostenibilità, 10.000 studenti coinvolti in 53 scuole primarie e secondarie. "Il programma didattico è cresciuto – spiega Ettore Bergamaschi, direttore marketing operativo & comunicazione Immergas – abbiamo parlato di energia, di come non sprecarla, aiutando docenti, allievi e di riflesso anche le famiglie a diventare consumatori più consapevoli. L’impegno di Immergas nell’area education, nel rapporto con il mondo della scuola e dell’Università continuerà anche nei prossimi anni".