Ennesima discarica alle porte del paese: segnalata alla Municipale

Ancora un abbandono di rifiuti, creando l’ennesima "discarica" su un’area a ridosso dell’ex Statale 63, alle porte di Cadelbosco Sotto. La presenza di una notevole quantità di scarti è stata segnalata nei pressi dell’ex azienda Menozzi, vicino all’incrocio con via Nuova per Seta. Alcuni cittadini hanno segnalato la discarica alla polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo per poter esaminare il contenuto dei sacchetti. In alcuni di questi, infatti, si notano dei documenti contabili, forse bancari, che con i vari dati ancora riportati nel materiale potrebbero consentire alle forze dell’ordine di indirizzare le ricerche verso una pista ben precisa. Già in passato è capitato che proprio alcuni documenti, con nomi e indirizzi, abbiano consentito di risalire alla fonte dell’inquinamento, permettendo alle autorità di inoltrare le sanzioni previste per questo tipo di infrazione. Sarà comunque avviata la pulizia dell’area, sperando di poter far risarcire il costo all’autore dell’abbandono.