Ennesima lite tra senzatetto. Si rifiuta di comprare alcolici. Picchiato e rapinato: arrestati

Si è rifiutato di comprare loro delle birre ed è stato prima aggredito e poi rapinato. I due sono stati arrestati dalla polizia.

L’ennesimo episodio di violenza in zona stazione tra senza fissa dimora è avvenuto domenica pomeriggio quando alla segnale operativa della questura è arrivata una richiesta di intervento da parte di alcuni passanti che stavano assistendo ad una lite. Sul posto si sono precipitate immediatamente le Volanti guidate dalla dirigente Angela Cutillo. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una persona a terra che riferiva di essere stato avvicinato da due conoscenti, abituali frequentatori della zona attorno ai binari, dove tutti e tre vivono come senzatetto. La vittima ha raccontato che i due gli avevano cercato di convincerlo ad andare a comprare degli alcolici perché loro non avevano soldi. Ma al suo diniego, è stato preso a calci e pugni. E infine gli hanno portato via il telefonino. La polizia si è messa subito alla ricerca dei due che nel frattempo, sentendo e vedendo arrivare le forze dell’ordine, erano fuggiti.

Gli inquirenti sono riusciti poco dopo a rintracciarli grazie al sistema satellitare del telefonino rubato. Per loro – un 27enne e un 36enne, entrambi libici – sono scattate le manette e sono stati portati in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due dovranno rispondere dell’accusa di rapina aggravata in concorso.

