Entrano al ristorante e svuotano la cassa

Poco dopo le 4 di ieri notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio sono intervenuti in via Emilia Ospizio, per un sopralluogo a seguito di una segnalazione di furto. Nel mirino dei ladri è finito stavolta il ristorante cinese Niwa. Appena qualche ora prima, come constatato dai militari, era stata forzata la porta antipanico del ristorante.

I ladri si erano quindi introdotti all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale: da un primo controllo,

ancora in fase di esatto accertamento per verificare che sia effettivamente l’intera refurtiva, pare sia stato preso ’solo’ il denaro riposto nella cassa.

Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda sono state avviate le indagini per reato di furto aggravato

a carico di ignoti.