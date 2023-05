"Erba alta? Contiamo di finire entro maggio il secondo sfalcio"

Polemiche su Facebook sull’incuria nelle aree verdi pubbliche. Risponde il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Daniele Caminati, precisando che a Bibbiano vi sono oltre 20 parchi e che "le operazioni di manutenzione avvengono con imprese esterne per 67 sfalci annuali in media: 4 primaverili e 2 autunnali". Ogni volta si impiegano circa 2 settimane. Nel 2023 "il primo sfalcio è iniziato il 28 marzo. Il secondo a fine aprile ed è stato eseguito solo in alcuni parchi. Causa maltempo, i lavori sono stati sospesi, ripresi e forse saranno ancora sospesi per il maltempo. Dove non è stato completato il secondo sfalcio, l’erba è cresciuta in misura notevole: confidiamo di finire entro fine maggio".