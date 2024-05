"Erba alta in parchi e giardini della scuola" A Brescello segnalazioni di erbacce alte nei parchi e cortili scolastici. Cittadini chiedono interventi per garantire spazi pubblici fruibili, soprattutto in vista dell'arrivo dell'estate. Sfalcio effettuato alle scuole medie, ma attesa azione alle elementari.