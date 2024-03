Esagono, bando nuove attività fino al 3 maggio

Centro storico, il bando per sostenere l’avvio di nuove attività commerciali di vicinato, artigianali di somministrazione alimenti e bevande e di servizi alla persona scadrà il 3 maggio (non il 3 marzo, come scritto erroneamente nell’edizione di ieri, ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati). Sono ammesse a partecipare sia nuove imprese, sia imprese già esistenti che aprano una nuova sede. I fondi destinati al progetto dal Comune di Reggio ammontano a 150mila euro. Quali requisiti verranno premiati? Promozione dell’artigianato artistico e tradizionale; enogastronomia tipica della Regione; prevalente partecipazione femminile e giovanile; la scelta di collocare le attività nelle aree più critiche, tra cui vicolo Trivelli, Galleria Cavour, via Emilia San Pietro e Santo Stefano, asse Nord della via Emilia.