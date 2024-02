Esame Sudtirol per la Primavera. Under15 con la Samp

Trasferta altoatesina per la Primavera della Reggiana. Dopo il pari a reti bianche con la Spal, la formazione di Andrea Costa viaggia alla volta di Appiano, dove alle 14,30 sfida il Sudtirol: i granata devono vincere per provare ad allontanarsi dalle zone calde della graduatoria. Alle 16, invece, spazio all’Under 14, che a Calerno riceve il Cesena; stesso match, in Romagna, si gioca alle 17 per la categoria Under 13. Domani alle 13,30 si comincia da Novellara, dove il "Meloni" è teatro della sfida tra l’Under 15 e la Sampdoria; emiliani e blucerchiati Under 16 bisseranno poi alle 14,30 a Villa Bagno. Sempre alle 14,30, l’Under 17 gioca a Campagnola contro lo Spezia, mentre alle 15 l’Under 13 ’B’ affronta al "Cimurri" il Bologna ’B.