Esce ’Sarà bellissimo’ di Spagna: "Il mio è un inno alla positività"

Tempo di nuove collaborazioni musicali per Ivana Spagna. Cantautrice in inglese e in lingua madre, ha scritto pagine indimenticabili nella storia del pop e della dance. Superstar internazionale con brani leggendari che hanno fatto il giro del mondo, da ieri, è in radio e in digitale con “Sarà bellissimo“ la canzone che suggella l’incontro con Legno (il duo indie-pop, noto per esibirsi con scatole che coprono il capo, per celare la propria identità, ndr).

"In questi tempi così difficili, la nostra musica è un inno alla positività", si affretta a raccontarci Lady Spagna, veronese doc e cuore reggiano, per via dei lunghissimi trascorsi in città.

’Sarà bellissimo’ (etichetta Apollo Records, distribuzione Ada music Italy) tra atmosfere Anni Ottanta racconta la sintomatologia dell’innamoramento: com’è nata l’intesa con Legno?

"Mi è piaciuta subito. L’abbiamo provata in studio e c’è stata subito armonia, le nostre voci legavano bene. E loro sono fortissimi, originali, divertenti".

Un ritorno agli Anni Ottanta. Fondamentali per lei...

"Abbiamo voluto richiamare quell’atmosfera di spensieratezza. Sono contenta di averli vissuti. In quei brani che avevano una melodia che ti rimaneva in testa , facili da cantare e da ballare".

Quest’anno è il trentennale del ’Re Leone’, il capolavoro di Disney di cui lei cantò la leggendaria colonna sonora “Il cerchio della vita” scritta da Elton John. Una svolta nella sua carriera. Cosa prova, ripensando a quel periodo?

"Una grandissima emozione. La canto sempre nei miei concerti. All’ultimo Sanremo, nella serata degli ospiti, ho duettato con la bravissima Clara, proprio con con quel brano. La storia del leoncino Simba, continua a seguirmi. I felini mi hanno sempre portato fortuna".

Da molti anni vive sul lago di Como ma a Reggio, ha vissuto lunghi anni. Quando ritorna?

"Appena poss, torno sempre. Gli anni più importanti li ho trascorsi a Reggio. Con Larry mio primo produttore che è di Campagnola e mio fratello Theo, eravamo un trio pazzesco. I miei veri successi sono nati a Reggio dove ho abitato per più di 15 anni e ho sempre amici carissimi. Ho vissuto a Montecavolo, Villa Cella, ad Albinea...".

Cantautrice in italiano e in inglese. Quando ha capito che il successo era arrivato?

"Venivo da anni di gavetta. Avevo appena fatto “Easy Lady” (successo planetario, il singolo ha venduto oltre due milioni di copie, ndr). Dovevo andare in stazione a Reggio e prendere un treno per Milano. Un gruppo di studenti mi fermò per un autografo. Persi quel treno ma capii che avevo trovato il successo".

Saranno tantissimi gli aneddoti legati a quel periodo. Ce ne racconti uno..

"Sono veramente infiniti. Una sera, molto prima di diventare famosa, mentre cantavo col mio gruppo in una discoteca di San Polo, credo fosse il Tartaruga, dove si svolgeva un concorso di bellissime Miss, fui avvicinata da un noto regista di film sexy all’italiana che andavano in quegli anni e mi propose un ruolo in un suo film. Declinai subito l’invito. Inoltre, perché proprio a me che ero l’unica vestita in quella serata?".

Un video virale dei giorni scorsi, vede protagonista Letizia Moratti, l’ex sindaca di Milano, candidata alle Europee per Fi, scatenarsi con lei sulle note di The best, cover del brano di Tina Turner. Com’è andata?

"(ride). Ma avete visto come balla bene? Ero stata chiamata semplicemente per cantare. L’avevo incontrata prima di esibirmi. Sapete cosa vi dico? Che sono diventata io una sua fan. La signora Moratti è una donna di grande spirito. L’apprezzo per il bene che fa e per il sostegno che ha dato a tanti progetti importanti come quello di San Patrignano".