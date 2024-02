Esposto al Prefetto: "Ripristini lo Statuto"

I consiglieri provinciali del centrodestra Cristina Fantinati, Marco Signori e Davide Ganapini hanno depositato ieri un esposto al Prefetto di Reggio Maria Rita Cocciufa per sollecitare un suo intervento al fine di ripristinare lo Statuto della Provincia, che è stato modificato con un atto di forza dai consiglieri di area Pd durante il Consiglio provinciale del 1° febbraio scorso. "Con un golpe di maggioranza i consiglieri provinciali di area Pd insieme al presidente Giorgio Zanni hanno incredibilmente abbassato il quorum necessario all’Assemblea dei sindaci per esprimere il proprio parere sui bilanci della Provincia – accusano – a solamente un quinto dei sindaci rappresentativi del 40% della popolazione. Con la modifica allo Statuto si decide che, qualora non si raggiungesse questo quorum, dopo un’ora si possa ritenere valida la seduta".