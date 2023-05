Esternalizzazioni, pace fatta Accordo Comune-sindacati per trentacinque assunzioni

Pace fatta. La lunga vertenza che ha visto contrapposti il Comune e i sindacati sul destino dei servizi scolastici comunali e sul personale della funzione pubblica, ieri mattina ha trovato un punto di caduta positivo. A comunicarlo sono le stesse sigle dei lavoratori Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl,Cse-Flpl e Silpol. "Questa mattinata si sono tenute le assemblee di tutti i dipendenti del Comune ad eccezione del personale educativo dell’Istituzione in merito allo sviluppo della vertenza che nelle scorse settimane aveva visto i dipendenti in stato di agitazione – spiegano – I sindacati hanno sottolineato che il risultato ottenuto rappresenta un punto di partenza su cui iniziare a costruire un nuovo sistema di relazioni. A seguito dell’ultima delibera, la giunta si è impegnata bandire nei prossimi mesi i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali: insegnanti, atelieristi, cuochi e collaboratori scolastici. Questi nuovi concorsi limiteranno il periodo dell’esternalizzazione al 31 dicembre 2023. Ricordiamo che a marzo l’amministrazione voleva esternalizzare 70 educatori legati al sostegno della disabilità. Oggi, oltre a prevedere i concorsi, l’amministrazione assumerà, questa estate, 15 insegnanti e 20 educatrici".

"Per i primi giorni della prossima settima siamo stati convocati per sottoscrivere l’accordo che permetterà di liquidare entro giugno i servizi disagiati e i servizi svolti per conto dei privati della Polizia Locale, successivamente sarà affrontato il valore del buono pasto. Contemporaneamente inizieremo la trattativa per il rinnovo del Contratto Decentrato. Ci impegneremo e vigileremo affinché l’Amministrazione mantenga fede agli impegni presi in caso contrario siamo pronti a riaprire la mobilitazione" concludono i sindacati.