Eures, per cercare impiego all’estero

Sei alla ricerca di un lavoro in un altro Paese dell’Unione Europea?

La Regione Emilia Romagna finalmente promuove la mobilità professionale dei propri cittadini nell’ambito dell’Ue, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea e dalla rete Eures (EURopean Employment Services). Eures, infatti, aiuta le persone in cerca di occupazione a trovare un impiego. L’attività promossa dalla Regione, pensata soprattutto ai giovani, offre l’opportunità di fare un’esperienza professionale all’estero, migliorando così le proprie future possibilità di impiego anche grazie a progetti finanziati come ad esempio Eures Targeded Mobility Scheme (Tms). Il servizio Eures Emilia Romagna sta promuovendo un reclutamento di personale per gelaterie in Germania e Austria in collaborazione con Seléct (agenzia per il lavoro italiana accreditata), inserimento lavorativo da marzo a ottobre 2024 nel ruolo di gelatieri/e, banconieri/e, camerieri/e. Non è richiesta esperienza specifica e verrà proposto un contratto stagionale con vitto e alloggio. Seléct, inoltre, sta effettuando la selezione attraverso un tour in diverse città italiane: tappa prevista per febbraio 2024 a Bologna, dove saranno presenti anche i consulenti Eures dell’Emilia Romagna per fornire informazioni sulla mobilità nella Ue. Gli interessati a partecipare dovranno inviare il loro cv entro e non oltre il 31 gennaio. Per maggiori informazioni contattare la Rete Eures regionale https://regioneer.it/consulenti-eures