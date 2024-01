+Europa avverte il Pd:: "Non appoggeremo un candidato al buio"

"Non appoggeremo al buio il candidato del centrosinistra". Lorenzo Sassi, portavoce di +Europa Reggio, avverte il Pd e pone le condizioni per un ingresso in coalizione. Lo fa dopo che negli ultimi giorni "si sono riscontrate forti tensioni interne al Pd sulla proposta di legge sul fine vita sulla quale abbiamo supportato la raccolta firme per la proposta di legge raggiungendo 7.300 aderenti nella sola Emilia, tra cui oltre mille reggiani" e in particolare dopo "aver appreso che una parte del Pd, in particolare afferente alla figura del parlamentare ed ex sindaco di Reggio Graziano Del Rio, si scopre più conservatrice della destra difendendo senza se e senza ma la scelta della consigliera regionale Bigon di affossare in Regione Veneto la votazione di questa proposta di legge", attacca Sass (nella foto).

"Chiediamo di conseguenza al Pd locale se nella scelta del prossimo candidato sindaco di Reggio per il centrosinistra ha intenzione o meno di individuare una figura che appoggi le nostre battaglie – chiosa +Europa – abbiamo portato avanti anche in questa ultima consigliatura i temi che ci contraddistinguono, facendo approvare fra le altre anche una mozione per sensibilizzare il sindaco uscente alla “registrazione anagrafica” dei figli delle coppie omogenitoriali (quindi a tutela dei minori)".

Infine una stoccata ad Azione: "Rileviamo inoltre che in questi giorni sono passati da Reggio politici di rilievo nazionale di altri partiti (si riferisce a Calenda, ndr), che hanno già indicato nomi e modalità per la prossima coalizione di centrosinistra: a differenza loro, crediamo invece che in questo momento sia fondamentale prima di tutto non porre veti sulle alleanze, ma fare proposte costruttive e dichiarare quali siano i temi e le iniziative che come partiti alleati al Pd potremmo portare come

contributo all’imminente campagna elettorale (sempre che ci vengano date garanzie sulla nostra “agibilità politica”)".