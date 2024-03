Evade dai domiciliari per comprarsi le sigarette: arrestato

Evade dai domiciliari per andare a comprarsi le sigarette. Un alibi che non è bastato però ad evitare le manette ad un 47enne residente a Reggio, arrestato a dicembre scorso per furto e resistenza a pubblico ufficiale, reati per i quali era in regime di detenzione nella propria abitazione. Giovedì sera i carabinieri non l’hanno trovato in casa al controllo. I militari si sono messi alla sua ricerca e l’hanno pizzicato mentre rientrava dal tabacchino. L’uomo è stato così arrestato con l’accusa di evasione e posto a disposizione dell’autorità giudizaria che potrebbe inasprire la misura e metterlo in carcere.