Evento di fine mandato del sindaco Vecchi,. Fantuzzi: "Emergency presenza inopportuna"

Al termine del secondo e ultimo mandato, Luca Vecchi traccia il bilancio dei suoi dieci anni da sindaco ma con un occhio rivolto anche al futuro. Si intitola, per queste ragioni, "Immagina domani - 10 anni di politiche, strategie e azioni per la città del futuro" l’incontro pubblico di conclusione del mandato politico e amministrativo del primo cittadino che si terrà sabato alle 10,30 al teatro Valli. Tra gli ospiti che interverranno sul palco, ci sarà l’ex ministro Giovanni Melandri ora presidente di Human Foundation, lo statistico ed economista Fabrizio Barca, il neurobiologo Stefano Mancuso, la storica dell’educazione Vanessa Roghi e la direttrice della comunicazione di Emergency, Simonetta Gola.

E proprio su quest’ultima partecipazione che Francesco Fantuzzi di Reggio Città Aperta attacca: "La partecipazione di Emergency a un’iniziativa che ha un chiaro sapore propagandistico ed elettorale è, in tutta franchezza, una leggerezza che avrei evitato accuratamente. Partecipo ogni anno al Festival in riconoscimento del fondamentale impegno civile e umanitario di Emergency, ma già nel settembre scorso venne concesso un consistente spazio al sindaco sul palco dove ha ecceduto dai confini stabiliti dalla realtà per magnificare un impegno civile e dalla parte dei più deboli della nostra amministrazione che poi i fatti, ahimè, smentiscono drammaticamente. Non basta concedere uno spazio pubblico per essere pubblici o, meglio, dalla parte dei più deboli che il pubblico dovrebbe tutelare e che invece disinveste su beni comuni e servizi essenziali".