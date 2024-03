Ex teatro chiuso dal sisma del 2012. In corso i lavori per il recupero

Sono finalmente in esecuzione i lavori all’ex teatro Spazio Aperto di Rolo, chiuso per inagibilità dal terremoto del 2012, con il cantiere e i vari progetti rimasti fermi a lungo a causa di procedure burocratiche e poi a causa dell’emergenza Covid. Ora sono in corso attività per la rimozione del tetto, nell’ambito della messa in sicurezza dell’intero edificio. Già nel 2019 era stato annunciato l’avvio dei lavori allo Spazio Aperto, un teatro che fino a dodici anni fa era utilizzato come luogo di spettacoli ma anche come locale polivalente e luogo di incontro e socializzazione. Un progetto con miglioramento sismico, recupero e rifacimento degli impianti tecnologici, interventi di risparmio energetico e una riorganizzazione interna degli spazi, per un costo totale di quasi 1,4 milioni di euro, destinati ad aumentare per l’effetto dell’incremento dei prezzi in generale.