Ex titolare di un ’compro oro’ patteggia 4 anni e 5.200 euro di multa

Davanti al giudice Silvia Guareschi, ha patteggiato 4 anni e 5.200 euro di multa Ottavio Sollevante, di Castelnovo Sotto, in passato titolare di un ‘Compro oro’. Nell’autunno 2022 era stato arrestato, insieme ad Alì Torre, per ricettazione e riciclaggio di oggetti preziosi. La questura aveva avviato le indagini tre anni prima, monitorando un giovane ritenuto autore di furti in abitazione, per i quali è stato condannato. Secondo la ricostruzione investigativa emersa nell’operazione ‘Oro colato’, lui aveva acquistato la merce preziosa da Torre, residente a Reggio, che si riforniva da sinti. A propria volta Sollevante piazzava gli oggetti ad altre persone, tra cui israeliani. La squadra mobile ha ricostruito che il ‘Compro oro’ era il canale attraverso cui i preziosi venivano ripuliti e reimmessi nel mercato: dall’indagine era emerso il conferimento di 1,6 chili di oro e di 6,6 chili di argento. Era stato disposto il sequestro preventivo di oltre 5 chili di oggetti di valore. Ieri il gup ha disposto la restituzione a Sollevante, difeso dall’avvocato Marcello Fornaciari, di un’auto e di un orologio. Torre, assistito dall’avvocato Federica Ghesini, ha patteggiato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Anche altri imputati hanno concordato la pena, mentre tutti coloro che avevano scelto l’abbreviato sono stati assolti: tra questi una coppia di coniugi difesa dagli avvocati Nicola Tria e Sara Casarini. Una persona è stata rinviata a giudizio. al.cod.