Farinelli al Rosebud per ’Matrimonio all’italiana’

In maggio il cinema Rosebud compie 40 anni, un compleanno importante che festeggerà con una serie di iniziative. Si parte domani, alle 21, con la proiezione a ingresso gratuito di ‘Matrimonio all’italiana’ di Vittorio De Sica, (1964), che sarà introdotto in sala da Gian Luca Farinelli (foto). Direttore dal 2000 della Cineteca di Bologna, Farinelli è conosciuto come uno dei maggiori esperti di cinema e di restauro. Splendidi protagonisti del film Sophia Loren e Marcello Mastroianni, qui all’apice delle loro carriere.

l.m.f.