FATE ATTENZIONE

Le truffe con il sistema del falso incidente sono sempre numerose, con gli autori che si presentano solitamente come falsi avvocati o falsi carabinieri, chiedendo denaro agli anziani parenti delle presunte somme da pagare per evitare di far finire nei guai familiari alle prese con schianti stradali. Un sistema che però ora è molto conosciuto dai cittadini, che sono diventati molto più sospettosi. Per questo i truffatori stanno cercando nuove strategie, che sempre più spesso comprendono la raccolta di informazioni personali, studiando dei piani di azione molto precisi e dettagliati.