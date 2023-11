Fatturazione e contabilità per azienda di bevande

Azienda del settore distribuzione cibi e bevande con sede a Correggio ricerca per proprio ufficio amministrativo una figura di responsabile per mansioni di fatturazione ciclo passivo, registrazioni contabili, prima nota, gestione rapporti bancari, gestione enasarco per agenti, predisposizione bilanci, adempi menti fiscali e gestione contrattualistica in genere. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 8 anni nella mansione, diploma di ragioneria, conoscenza gestionali contabilità e software del pacchetto office, oltre che a elevate capacità di tipo relazionale e di lavoro in team. Per esigenze organizzative verrà valutata quale titolo preferenziale la vicinanza del domicilio alla sede di lavoro. Proposto inserimento con contratto a tempo indeterminato e pieno. Orario di lavoro: 8.30-12.3014-18.

Luogo di lavoro: Correggio.

Scadenza offerta: 29112023.