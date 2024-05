Faye e Vitali ci provano. Galloway e Smith steccano

Briante WEBER (28 minuti, 10 punti) E’ una di quelle serate dove se resta in campo è più un danno che una risorsa. Semplicemente. Le problematiche fisiche sono un attenuante, ma fino a un certo punto. Voto 5 Langston GALLOWAY (31 minuti, 15 punti) Si improvvisa difensore solidissimo perché in attacco non riesce a crearsi spazio e quasi mai trova la via del canestro. Per battere una Venezia così solida sarebbe servito però il miglior Galloway. Nel conto anche qualche forzatura di troppo. Voto 5.5.

Mouhamed FAYE (25 minuti, 20 punti) I primi due quarti li gioca da campione consumato: con 15 punti in altrettanti minuti, subendo sette falli e mandando fuori giri i lunghi ospiti. Alla distanza duella a volte vincendo a volte perdendo con Tessitori, in particolare, e continua a disimpegnarsi con coraggio. Ma in una partita persa, alla fine, di 3, il suo 4/11 dalla lunetta ha indubbiamente un peso negativo importante. Voto 6.5.

Jamar SMITH (23 minuti, 10 punti) Vale per lui quanto scritto per Galloway, la difesa orogranata lo asfissia e fatica a sprigionare il suo talento, con qualche canestro illude, ma lo smalto non è quello di precedenti performances. Voto 5.5 Lorenzo UGLIETTI (11 minuti, 2 punti) Dopo una buona gara 1, nei successivi confronti il grintoso esterno piemontese ha fatto una gran fatica ad adeguarsi al livello playoff. Anche stasera ci mette impegno ma combina poco di concreto e anche in difesa è meno efficace. Voto 5.

Darion ATKINS (9 minuti, 2 punti) Altra serata incolore e abulica del lungo americano. Che non trova mai un lampo positivo o uno sprazzo utile. Voto 4.5

Tarik BLACK (15 minuti, 14 punti) Subisce a lungo i pariruolo orogranata, in particolare Tessitori che in attacco lo sovrasta in diverse occasioni. Va meglio quando fa valere il fisico e si procura caterve di liberi. Voto 5.5 Michele VITALI (31 minuti, 15 punti) L’anima della Unahotels, segna parecchio in avvio di primo e terzo quarto, tenendo vive le speranze biancorosse, e come sempre è un mastino in difesa per voglia e abnegazione. Da solo non poteva vincerla però. Voto 7. Sasha GRANT (9 minuti, 2 punti) Cerca di fare il suo, a corrente alternata. Voto 5.5 Matteo CHILLO (18 minuti, 2 punti) Non è brillante come in gara 3 dove aveva sorpreso e devastato la retroguardia lagunare. Priftis gli preferisce altri per l’equilibrio tattico dei quintetti scelti, lodevole comunque l’impegno. Voto 5.5

Gabriele Gallo