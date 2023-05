Fcr, bilancio ok col +7% dei ricavi sui farmaci Capelli: "Preoccupati dal calo dei fondi comunali"

Un utile di 91mila euro, con ricavi per quanto riguarda la vendita di farmaci in crescita del 7%, per un margine della gestione commerciale caratteristica che sfiora i 9 milioni di euro. Sono i numeri del bilancio Fcr (Farmacie comunali riunite), interamente partecipata dall’amministrazione comunale, comunicata giovedì scorso nella commissione sanità, in vista dell’approvazione proprio in Consiglio Comunale di lunedì prossimo. Il presidente Andrea Capelli ha tuttavia evidenziato due elementi di preoccupazione: il primo sul calo dei trasferimenti da parte del Comune, già ridotti di 400mila euro, l’altra le scelte della Regione per contrastare le difficoltà di bilancio, che ha scelto di ampliare le convenzioni anche alle grandi case farmaceutiche, e non solo a quelle pubbliche.