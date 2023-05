Federica Pellegrini ad Albinea

Federica Pellegrini, detentrice di due medaglie olimpiche, 19 medaglie mondiali e 37 medaglie europee, sarà la protagonista del ritorno della rassegna albinetana ‘Tu sì che vali’ voluta dal Comune di Albinea per sottolineare che lo sport è una straordinaria palestra di vita dove i valori personali fanno la differenza.

La Pellegrini recentemente ha dato alle stampe il suo libro dal titolo ‘Oro’, edito dalla Nave di Teseo. Nel suo tour di presentazione ha scelto di fare tappa ad Albinea dove sarà ospite sabato 24 giugno alle ore 11.30. La "Divina" come è stata soprannominata per i suoi risultati sportivi, sarà intervistata al cinema Apollo da Andrea Delmonte, editor Libri di Mondadori. Per partecipare è obbligatorio prenotare telefonando al numero 0522.590232. "Siamo molto felici di ospitare una campionessa del calibro di Federica", ha detto l’assessore allo sport Daniele Menozzi.